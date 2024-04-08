Российский ракетный корабль «Серпухов», базирующийся в Балтийске Калининградской области, был выведен из строя в результате пожара. Об этом заявила украинская военная разведка. Российские власти инцидент на судне пока никак не прокомментировали.

Ранее в понедельник военная разведка Украины сообщила в социальных сетях о пожаре, начавшемся 7 апреля на «Серпухове». В публикации не уточнялось, произошел ли пожар в результате операций ГУР, но она оканчивается словами «Продолжение следует».

В понедельник ряд украинских изданий, ссылаясь на анонимные источники в спецслужбах сообщили, что поджог российского военного корабля был организован силами украинской разведки. Как анонимные источники в украинских изданиях, так и ГУР в своем пресс-релизе утверждают, что восстановление судна потребует много времени.

«Серпухов» — один из новейших кораблей флота РФ. В 2015 году он был спущен на воду. Корабль способен перевозить до восьми крылатых ракет.