Турция решила ввести ряд новых ограничительных мер в отношении Израиля. Как заявил министр иностранных дел Хакан Фидан, это связано с отказом Израиля разрешить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа турецкими военно-транспортными самолетами.

В начале своего выступления Хакан Фидан подчеркнул, что Турция добилась консолидированной позиции международного сообщества и исламских стран против действий Израиля в секторе Газа. «Мы прилагали усилия, чтобы международное сообщество и исламские страны заняли общую позицию против Израиля. И в этом мы преуспели», — заявил он.

Министр высоко оценил принципиальную позицию Турции по поддержке палестинцев в Газе. «С первого дня мы не оставались безучастными к происходящему в Газе. Под руководством нашего президента мы заняли правильную и смелую позицию, встав на сторону палестинских братьев», — отметил он.

По словам министра, впервые в истории Израиль осуждается всем миром за свои преступления. «Сегодня весь мир с нетерпением ждет дня, когда израильские власти предстанут перед правосудием. Впервые в истории весь мир осуждает Израиль, все проклинают его преступления», — отметил Фидан.

Он также подчеркнул роль Турции в оказании масштабной гуманитарной помощи жителям Газы. По словам Фидана, Турция является одним из лидеров по объемам гуманитарной помощи, направленной в Газу морским и воздушным путем через Египет.

«Мы прилагаем серьезные усилия, чтобы доставить помощь нашим братьям в Газе. Гуманитарная помощь, направленная в Египет для Газы морем и воздухом, превысила 42 тыс. тонн. На сегодня мы одна из двух стран, оказывающих наибольшую помощь Газе. Наше девятое судно с грузом уже в пути», — сказал глава МИД Турции.

Хакан Фидан рассказал о попытке Турции присоединиться к воздушной операции по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа через территорию Иордании. «Как вам известно, некоторое время гуманитарная помощь доставлялась в Газу парашютным способом через Иорданию. Мы направили запрос о присоединении наших военно-транспортных самолетов к операциям по доставке гуманитарной помощи. Хотя этот запрос был одобрен иорданскими властями, сегодня мы узнали, что он был отклонен Израилем», — заявил министр.

Глава турецкой дипломатии сообщил, что из-за помех, создаваемых Израилем, Турция приняла решение предпринять шаги в отношении еврейского государства. «Мы решили принять ряд новых мер в отношении Израиля. Эти меры, утвержденные нашим уважаемым президентом, будут немедленно реализованы шаг за шагом. Соответствующие учреждения проинформируют общественность об этой ситуации», — сказал Фидан.

«Израиль не имеет оправданий для блокирования нашей попытки доставить продовольствие голодающим в Газе по воздуху», — заявил глава МИД. Он сообщил, что новые меры будут действовать до тех пор, пока Израиль не объявит прекращение огня и не обеспечит беспрепятственный доступ гуманитарных грузов.