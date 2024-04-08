Россия попросила Казахстан быть готовым поставить ей 100 тыс. тонн бензина в случае дефицита, который усугубляется атаками украинских беспилотников по нефтеперерабатывающей инфраструктуре и перебоями в ее работе. Об этом сообщили агентству Reuters три источника из отрасли.

Один из источников сообщил, что сделка уже согласована. Шынгыс Ильясов, советник министра энергетики Казахстана, сказал, что Министерство энергетики не получало такого запроса от российской стороны. Российское Министерство энергетики не ответило на просьбу о комментарии.

Соседняя Беларусь уже согласилась помочь России с поставками бензина.

По состоянию на конец марта в результате атак беспилотников было выведено из строя около 14 % российских мощностей по первичной переработке нефти. Пока власти заявляют, что ситуация на внутренних рынках топлива стабильна, а запасы достаточно велики.

Россия обычно является экспортером топлива и поставщиком на международные рынки, но перебои в работе НПЗ заставляют нефтяные компании обращаться к импорту.

Москва ввела запрет на экспорт бензина на шесть месяцев с 1 марта, чтобы предотвратить острый дефицит топлива, хотя он не распространяется на возглавляемый Москвой Евразийский экономический союз, включая Казахстан, а также — по двусторонним договорам — на ряд стран вне ЕАЭС. Однако, по словам трейдеров, условия запрета могут быть расширены, если ситуация ухудшится.

На прошлой неделе Орский НПЗ в Оренбургской области остановил работу из-за масштабных наводнений.