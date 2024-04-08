Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк призвал украинцев не уклоняться от мобилизации. Он обратился к согражданам в своем посте в Facebook.

«Призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться провокациям. Должны осознать, что отсидеться никому не удастся. Ведь на кону — судьба страны, судьба нашей нации», — написал генерал Павлюк.

«Сколько бы мы ни получали помощи, сколько бы оружия у нас не было — нам не хватает людей! Техника сама не едет, оружие само не стреляет, дрон сам не полетит. Подразделения должны обновляться», — добавил он.

Генерал обвинил российскую пропаганду в том, что мобилизация в глазах некоторых его сограждан ассоциируется с несправедливостью и нарушением прав. Он призвал относится к мобилизации как к необходимости.

«Я понимаю желание людей жить мирной жизнью, путешествовать, строить карьеру. Но есть объективная реальность: Россия отказывает нам в праве на существование. Враг понимает только язык силы. Мы должны заставить его убраться с нашей земли. Если мы этого не сделаем, никакой мирной жизни, никаких прав и свобод не будет вообще», — написал Павлюк.

Он признал, что система Территориальных центров комплектования (ТЦК) не безупречна и сообщил, что работа в настоящее время совершенствуется. Он также заверил, что все случаи превышения должностных полномочий сотрудников призывных центров оперативно расследуется. Генерал Павлюк также пообещал, что существующая система подготовки новобранцев подразумевает, что военнослужащие не отправляются на фронт без месячной подготовки.

10 апреля в Верховной раде Украины ожидается рассмотрение нового законопроекта о мобилизации во втором чтении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении верхнего предела призывного возраста с 27 до 25 лет. По оценкам источников издания Bloomberg из числа офицеров ВСУ, этот закон способен привлечь в ряды украинской армии до 140 тыс. человек.