ТУРЦИЯ
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Турция - непоколебимый защитник Палестины
Глава Управления коммуникаций Фахреттин Алтун заявил, что страна решительно поддерживает палестинцев перед лицом израильской агрессии. Он осудил дезинформационную кампанию против Турции, подчеркнув роль Анкары в разоблачении преступлений Израиля
Турция - непоколебимый защитник Палестины
Фахреттин Алтун / Фото: АА / Others
8 апреля 2024 г.

Турция остается непреклонным защитником палестинского народа в его борьбе за создание независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом в своем заявлении подчеркнул руководитель Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«За последние 20 лет, особенно после 7 октября, Турецкая Республика стала защитником справедливых и законных требований палестинцев по палестинскому вопросу», — отметил Алтун.

Турецкий чиновник осудил «дезинформационную деятельность» в отношении Турции, предпринимаемую «некоторыми кругами», недовольными твердой позицией Анкары по палестинской проблеме. «Израиль и его сторонники стремятся сделать нашу страну и правительство мишенью», — заявил Алтун.

В ответ на эти «усилия, которые ни один здравомыслящий и беспристрастный человек не может принять», глава управления напомнил о «непоколебимой борьбе Турции за Палестину».

«Наш лидер, господин Реджеп Тайип Эрдоган смотрит всему миру в глаза и во весь голос говорит, что Израиль - государство-террорист, совершившее один из самых кровавых геноцидов в Газе», — подчеркнул он.

Алтун также отметил, что за последнее время Турция доставила около 42 тыс. тонн гуманитарной помощи в сектор Газа и реализует меры против Израиля, «пытающегося помешать нашей поддержке Палестине».

По словам главы Управления коммуникаций, деятельность турецких структур, в том числе созданного Центра по борьбе с дезинформацией, позволила «разоблачить ложь Израиля перед лицом международного сообщества».

«Многочисленные информационные работы, проведенные Управлением коммуникаций вместе с агентством «Анадолу», ТРТ и другими СМИ, сыграли важную роль в демонстрации невероятной жестокости Израиля», — резюмировал Алтун.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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