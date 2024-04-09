Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин сообщил, что в результате ракетного удара, осуществленного российскими военными по Полтаве в ночь на 9 апреля, погиб один человек, десять получили ранения. Среди раненых трое детей.

«Сейчас известно об общем количестве пострадавших − десять человек. Все получают необходимую помощь», − написал глава администрации.

Пронин заявил, что ракетный удар был нанесен по гражданскому зданию в Полтаве, в результате чего была «частично разрушена кровля». По его информации, после удара в здании возник пожар. Кроме того, атака привела к повреждениям нескольких соседних домов.

Воздушные силы ВСУ сообщили о том, что в течение ночи были обнаружены ударные беспилотники типа «Шахед», направляющиеся в сторону Кривого Рога, Каменского возле Днепра, а также в направлении западных областей Украины. Отмечается также, что были зафиксированы новые группы дронов, запущенных из аннексированного Россией Крыма.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что удалось сбить все 20 беспилотников типа «Шахед», запущенных Россией. Беспилотники смогли достичь территорий Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областей, прежде чем были уничтожены украинскими военными.

Воздушные силы Украины также сообщили, что российская армия осуществила удар по Украине с использованием четырех ракет системы С-300. Информации о последствиях этих атак пока не поступало.

Министерство обороны России утром 9 апреля заявило о сбитой ракете «Нептун» возле аннексированного Крыма и перехваченных беспилотниках над Воронежской и Белгородской областями.

По данным российского Минобороны, украинскую противокорабельную ракету «Нептун» сбили над акваторией Черного моря у побережья аннексированного Крыма.