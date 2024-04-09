ХАМАС 9 апреля сообщил, что Тель-Авив передал через катарских и египетских посредников предложение о прекращении огня. Однако оно не отвечает ни одному из требований палестинских фракций. Несмотря на противоречия, движение готово изучить израильское предложение и предоставит свой ответ Каиру и Дохе.

7 апреля делегации ХАМАС и Израиля отправились в Египет для переговоров, в которых также принял участие глава ЦРУ Уильям Бернс. Его присутствие подчеркивает растущее давление со стороны главного союзника Израиля, США.

Представитель ХАМАС сообщил агентству Reuters, что движение отклонило предложение Израиля о прекращении огня, сделанное на переговорах в Каире. «Позиция оккупантов (Израиля) не изменилась, и поэтому на переговорах в Каире нет ничего нового», — уточнил представитель движения.

Причиной срыва переговоров, как писали СМИ, стало то, что Израиль настаивает лишь на временной паузе в боевых действиях, после которой Тель-Авив планирует продолжить военную кампанию в Газе. Однако ХАМАС отвергает такой сценарий и призывает к полному прекращению войны, выводу израильских сил из Газы и разрешения перемещенным лицам вернуться в свои дома.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не соглашается с требованиями палестинцев, отмечая, что израильские войска все равно завершат «полное уничтожение ХАМАС». 8 апреля премьер заявил, что назначил дату вторжения в Рафах, последнее убежище палестинцев в секторе Газа. «Эта победа требует входа в Рафах и уничтожения там террористических батальонов. Это произойдет — есть дата», — заявил Нетаньяху.

При этом он заявил, что стремится к сделке «заключенные в обмен на заложников», в рамках которой Тель-Авив освободит ряд палестинцев из своих тюрем в обмен на заложников в Газе. Однако, как уточнил премьер, израильская сторона не готова прекратить военное наступление.

Как утверждают спецслужбы Израиля, из 253 человек, захваченных ХАМАС 7 октября, 133 заложника остаются в плену. Участники переговоров ранее допускали, что около 40 человек будут освобождены на первом этапе предполагаемой сделки.