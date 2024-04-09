Контр-адмирал Василиос Грипарис, командующий военно-морской миссией Европейского Союза, задачей которой является обеспечение безопасности прохода коммерческих судов через Красное море, подчеркнул необходимость увеличения количества кораблей в рамках миссии. Он указал на угрозу атак со стороны йеменских хуситов, подчеркивая важность наращивания военно-морского присутствия для обеспечения безопасности морских путей.

Грипарис подчеркнул, что южная часть Красного моря, признанная зоной повышенного риска, столкнулась с многочисленными нападениями в последние месяцы. Он описал эти атаки как комплексные, с использованием различных средств – береговых, воздушных и морских, а также беспилотников и баллистических ракет.

«Только один транзит одного из наших кораблей между двумя большими расстояниями до этого района может занять около десяти дней, в то же время пересечение зоны повышенного риска занимает почти два дня», – сказал контр-адмирал.

В настоящее время в рамках миссии Aspides задействованы четыре военных корабля. С начала своей деятельности в феврале миссия сопровождала 68 кораблей и успешно отразила 11 атак. Миссия Aspides не включает в себя проведение военных ударов против хуситов и сосредоточена исключительно на защите коммерческих судов.

Миссия Aspides была запущена в феврале с целью обеспечения безопасности одного из ключевых морских торговых маршрутов, который подвергался атакам со стороны хуситов. Планы ЕС по созданию такой миссии для защиты судоходства в Красном море впервые были обнародованы в начале января.

С конца 2023 года США вместе с группой союзников также инициировали свою миссию в этом регионе.