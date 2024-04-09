Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которого стороны обсудили углубление сотрудничества между странами.

Как сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции, лидеры рассмотрели двусторонние отношения Турции и Узбекистана, а также затронули глобальные и региональные проблемы.

Президент Эрдоган охарактеризовал связи двух стран как образцовые и выразил готовность предпринять шаги для их дальнейшего развития.

Кроме того, президенты обменялись поздравлениями по случаю праздника Ураза-байрам, знаменующего окончание священного месяца Рамадан.