ТУРЦИЯ
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Турция и Узбекистан углубляют сотрудничество
Главы Турции и Узбекистана в телефонном разговоре затронули двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы, поздравив друг друга с праздником
Турция и Узбекистан углубляют сотрудничество
Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: пресс-служба президента Узбекистана / Others
9 апреля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которого стороны обсудили углубление сотрудничества между странами.

Как сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции, лидеры рассмотрели двусторонние отношения Турции и Узбекистана, а также затронули глобальные и региональные проблемы.

Президент Эрдоган охарактеризовал связи двух стран как образцовые и выразил готовность предпринять шаги для их дальнейшего развития.

Кроме того, президенты обменялись поздравлениями по случаю праздника Ураза-байрам, знаменующего окончание священного месяца Рамадан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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