ТУРЦИЯ
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Террориста PKK доставили в Турцию
Главное управление безопасности Турции сообщило, что член террористической организации PKK/KCK Мехмет Копал был доставлен из Франции в Турцию
Террориста PKK доставили в Турцию
Террориста PKK доставили в Турцию / Others
10 апреля 2024 г.

Террорист из PKK/KCK Мехмет Копал был экстрадирован из Франции в Турцию.

В заявлении турецкой полиции говорится следующее:

«Мехмет Копал, находившийся в общенациональном розыске за членство в вооруженной террористической организации PKK/KCK, был доставлен 9 апреля из Франции в Турцию в результате работы, проведенной Департаментом Интерпола-Европола, Главным управлением безопасности, департаментом по борьбе с терроризмом, разведывательным управлением в координации с Министерством иностранных дел, для обеспечения принятия решения о его депортации».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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