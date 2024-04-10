Террорист из PKK/KCK Мехмет Копал был экстрадирован из Франции в Турцию.

В заявлении турецкой полиции говорится следующее:

«Мехмет Копал, находившийся в общенациональном розыске за членство в вооруженной террористической организации PKK/KCK, был доставлен 9 апреля из Франции в Турцию в результате работы, проведенной Департаментом Интерпола-Европола, Главным управлением безопасности, департаментом по борьбе с терроризмом, разведывательным управлением в координации с Министерством иностранных дел, для обеспечения принятия решения о его депортации».