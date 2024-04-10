ТУРЦИЯ
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Турция высоко оценивает интерес Туркменистана к ОТГ
Президент Турции и национальный лидер Туркменистана провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, региональной повестки и перспективы участия Туркменистана в ОТГ
Турция высоко оценивает интерес Туркменистана к ОТГ
Гурбангулы Бердымухамедов и Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: АА / Others
10 апреля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с национальным лидером Туркменистана и председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым.

В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы турецко-туркменских отношений и регионального взаимодействия. Особое внимание было уделено растущему интересу Туркменистана к деятельности Организации тюркских государств, что было позитивно воспринято турецкой стороной.

Кроме того, Эрдоган и Бердымухамедов поздравили друг друга с Ураза-байрамом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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