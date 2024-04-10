Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с национальным лидером Туркменистана и председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым.

В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы турецко-туркменских отношений и регионального взаимодействия. Особое внимание было уделено растущему интересу Туркменистана к деятельности Организации тюркских государств, что было позитивно воспринято турецкой стороной.

Кроме того, Эрдоган и Бердымухамедов поздравили друг друга с Ураза-байрамом.