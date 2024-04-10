Украина обеспечивает свои вооруженные силы десятками тысячами дронов китайского производства, наладив поставки готовых аппаратов и запчастей. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Китайские детали также используются в создании беспилотников украинского производства, число которых стремительно растет. За последнее время количество украинских производителей беспилотников возросло с семи до почти трехсот. Они конструируют сотни тысяч простых и недорогих устройств, способных переносить взрывчатые вещества.

ВСУ активно используют на поле боя около 10 тыс. дронов ежемесячно. Китайская компания DJI, производящая многие из этих дронов, заявила о своих усилиях по ограничению их военного использования. В компании отметили при этом, что после продажи устройств контролировать их применение не представляется возможным.

Введенные США ограничения на использование китайских дронов и компонентов в военных целях сделали американские беспилотники существенно дороже по сравнению с их китайскими аналогами. Несмотря на желание Украины применять американские БПЛА, поиск экономически выгодных решений, по заявлению заместителя главы Минцифры Украины Георгия Дубинского, остается приоритетом. Кроме того, обновления программного обеспечения беспилотников требуют одобрения от Пентагона, что затрудняет быструю адаптацию к меняющимся условиям на поле боя.

«То, что летает сегодня, не сможет летать завтра. Нам нужно быстро адаптироваться к появляющимся технологиям. Инновационный цикл в этой войне очень короток», — подчеркнул Дубинский.

В Соединенных Штатах множество стартапов занимается разработкой дронов — некоторые из которых получают поддержку от Пентагона. Однако переориентация коммерческих моделей на военные нужды представляет собой сложную задачу, главным образом, юридического характера. По этой причине США оказались не способны оказать весомый вклад в войну беспилотников.

Кроме того, по заявлению украинской стороны, американские беспилотники сталкиваются с проблемами в надежности, противодействии радиоэлектронной борьбе и выполнении задач. С такими оценками соглашаются и стартапы-производители.