Россия значительно нарастила объемы продажи нефти на международных рынках одновременно со снижением активности работы внутренних нефтеперерабатывающих заводов. Экспорт нефти из России достиг пиковых значений, которые не наблюдались с мая 2023 года. При этом российская нефть реализуется по ценам, превышающим ценовой потолок, установленный странами «Большой семерки» (G7).

По данным аналитической компании Kpler, морской экспорт российской нефти в марте 2024 года увеличился на 5% по сравнению с мартом предыдущего года, достигнув почти 3,8 млн баррелей в сутки. Этот показатель является рекордным с мая 2023 года, когда объем экспорта превысил 3,9 млн баррелей в сутки. В январе и феврале 2024 года Россия экспортировала танкерами 3,5 и 3,3 млн баррелей в сутки соответственно.

Ситуация обусловлена тем, что несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России были выведены из строя в результате атак украинских беспилотников. Кроме того, один из НПЗ, расположенный в Орске, прекратил свою работу из-за наводнения. Вследствие чего значительная часть сырья, которая ранее направлялась на внутреннюю переработку, теперь выходит на международные рынки.

В период увеличения напряженности на Ближнем Востоке и в свете ожидаемого сокращения экспорта нефти странами ОПЕК+, рынок сталкивается с ростом цен. Это совпало с увеличением экспорта российской нефти, продажи которой осуществляются по ценам, значительно превышающим установленный G7 ценовой потолок.

По данным Bloomberg, российская нефть марки Urals отгружается из портов по цене около 75 долларов за баррель, тогда как ценовой потолок составляет 60 долларов. Сибирская нефть марки ESPO из порта Козьмино на Дальнем Востоке продается за 84 доллара за баррель. Тем не менее отмечается, что переориентация экспорта в сторону Индии и Китая, вызванная санкциями, приводит к меньшим поступлениям в российский бюджет, чем потенциально возможно.

Эксперты отмечают, что российским компаниям, вероятно, придется сокращать добычу нефти, так как невостребованная нефть больше не сможет перерабатываться на внутренних НПЗ в том же объеме что и раньше.