На заседании, прошедшем 10 апреля, Федеральный совет Швейцарии одобрил декларацию о присоединении к проекту совместной европейской противовоздушной обороны под названием «Небесный щит» (European Sky Shield Initiative, ESSI). Об этом говорится в официальном сообщении Федерального совета Швейцарии.

Основанная в августе 2022 года, немецкая инициатива ESSI призвана отвечать на потребности усиления противовоздушной защиты на континенте и стимулировать сотрудничество между европейскими странами в этой сфере. До момента присоединения Швейцарии к этому проекту декларацию о присоединении к Меморандуму о взаимопонимании уже подписали 11 стран.

Цель инициативы ESSI заключается в усилении координации и по мере необходимости интеграции европейских проектов по закупкам в области противовоздушной обороны. Это позволит странам-участницам использовать преимущества масштаба при приобретении систем ПВО и способствовать улучшению оперативной совместимости между различными национальными вооруженными силами. Дополнительно, ESSI обеспечит платформу для сотрудничества в сферах обучения, технического обслуживания и логистики.

Федеральный совет Швейцарии уточнил, что, несмотря на подписание декларации о присоединении к ESSI, Швейцария сохраняет за собой право самостоятельно определять степень и характер своего участия в инициативе. Это означает, что Швейцария может решать, в каких проектах ESSI она будет участвовать, и какие системы наземной противовоздушной обороны она намерена приобретать.

Присоединение к инициативе не подразумевает автоматического выбора какой-либо конкретной системы противовоздушной обороны и не накладывает на Швейцарию дополнительных обязательств в рамках участия в ESSI.