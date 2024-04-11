Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия страны нацелена уничтожить Крымский мост, так как считает его законной целью для удара.

По словам политика, в 2024 году Украина вновь планирует совершить контрнаступление против российских войск и намерена сосредоточиться на ударах по инфраструктуре: мостам и аэропортам.

«Мы этого очень хотим», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о планах уничтожить Крымский мост в этом году.

Украина неоднократно наносила удары по мосту. Например, в октябре 2022 года на середине переправы взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой. Это нанесло серьезный ущерб — были фактически полностью разрушены три опоры. Движение для обычных транспортных средств было закрыто до февраля 2023 года, а железнодорожное движение — до мая 2023 года.

В июле 2023 года еще одна атака повредила дорожное полотно моста. После этого Россия усилила охрану вод в районе моста, а также начала топить корабли в районе переправы, чтобы морские беспилотники не могли добраться до нее.

Зеленский отметил: речь идет не только об этой конкретной цели, но и о других объектах, которые помогают России поддерживать свои военные усилия.

«Речь идет не только о Крымском мосту, о котором все говорят. Речь идет о некоторых инфраструктурных объектах, которые остаются военными целями. Речь идет о мостах, речь идет об аэропортах, из которых взлетают самолеты. Есть мосты, по которым доставляется оружие. Аэропорты, из которых взлетают самолеты и бомбят нас. Это законные цели. Не говоря уже о том, что они находятся на оккупированных территориях Украины», — подчеркнул президент.

Россия закончила возведение Крымского моста в 2018 году, он рассматривается как одно из самых знаковых сооружений всей эпохи президентства Владимира Путина. Мост служит физическим связующим звеном между материковой частью России и аннексированным Крымом.