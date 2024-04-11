Около 200 солдат Мьянмы отступили к мосту, соединяющему пограничный город Мьявади с Таиландом. Это произошло в условиях непрекращающегося штурма со стороны объединенных повстанческих сил, ведущих борьбу против захватившей власть в результате военного переворота 2021 года хунты.

В своем заявлении на Facebook Каренский национальный союз (КНС), этническая вооруженная группа, возглавившая наступление на Мьявади, сообщила утром в четверг, что ее силы разгромили 275-й батальон, остававшийся до тех пор в городе в качестве основной военной силы. Представитель КНС Со Тау Ни сообщил агентству Reuters, что на мосту собралось около 200 солдат.

Мьянманское новостное издание Khit Thit сообщило, что власти Таиланда ведут переговоры с солдатами о предоставлении им убежища. Государственные СМИ Мьянмы не сообщали об эскалации конфликта на восточной границе.

Телевизионные кадры с тайской стороны границы показывают шлейфы черного дыма, поднимающиеся в воздух. Власти Таиланда отправили силовиков патрулировать улицы приграничного города Мае-Сот. Задействованы армейские автомобили с установленными на них пулеметами, сообщает агентство Reuters.

Силы хунты также потеряли контроль над сотнями военных постов и несколькими городами в приграничных с Бангладеш, Индией и Китаем районах.

Государственная газета Global New Light of Myanmar накануне опубликовала фотографии новобранцев, приступивших к обучению после того, как в феврале военные активировали давно не действовавший закон о призыве. Организация Human Rights Watch (HRW) обвинила военную власть Мьянмы в насильственной вербовке более 1000 мужчин и мальчиков из числа мусульманского этнического меньшинства рохинджа в штате Ракхайн.

«Жутко видеть, как военные Мьянмы, которые десятилетиями совершали зверства против рохинджа, отказывая им в гражданстве, теперь заставляют их воевать от своего имени», - заявила во вторник Шейна Баухнер, исследователь по Азии в HRW.

«Хунта должна немедленно прекратить принудительную вербовку и разрешить рохинджа, незаконно призванным в армию, вернуться домой», — заключила она.