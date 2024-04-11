Россия и Германия призвали страны Ближнего Востока проявить максимальную сдержанность на фоне обострения ситуации в регионе. Призыв стран был сделан в связи с обещаниями Ирана отомстить Израилю за авиаудар 1 апреля по комплексу иранского посольства в Дамаске, что привело к гибели высокопоставленных генералов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что еврейское государство не останется в долгу в случае иранского удара. «Кто навредит нам, тому мы навредим. Мы готовы удовлетворить все потребности Израиля в безопасности, как оборонительные, так и наступательные», — заявил премьер Биньямин Нетаньяху.

Между тем глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе телефонного звонка призвала иранского коллегу Хосейна Амира Абдоллахияна к «максимальной сдержанности» для недопущения эскалации.

Тем временем МИД России предостерег граждан от поездок на Ближний Восток, особенно в Израиль и Палестину. «Сейчас очень важно сохранять сдержанность, чтобы не привести к дестабилизации обстановки в регионе, который и так не блещет стабильностью и предсказуемостью», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал, что Израиль «будет наказан» за нападение на иранское консульство в Дамаске. Хаменеи приравнял израильский удар к атаке по территории Ирана.

После иранских угроз президент США Джо Байден пообещал, что поддержка безопасности Израиля от угроз Ирана «непоколебима».