Команда президента США Джо Байдена теряет терпение по отношению к республиканцам в Конгрессе и европейским союзникам на фоне задержек с поставкой помощи Украине.

Как пишет агентство Bloomberg, у Белого дома нет плана «Б» для спасения Киева, кроме $60 млрд военной помощи, которые остаются в подвешенном состоянии из-за нежелания Палаты представителей согласовать пакет.

Республиканцы отказываются одобрить законопроект, отмечая, что США следует сосредоточиться на решении миграционных проблем. Источники издания отмечают: из-за задержек с поставками в администрации президента США опасаются, что войска РФ могут добиться значительных успехов на поле боя уже в ближайшие недели.

Один из собеседников издания отметил, что США также недовольны медлительностью европейских союзников, которые никак не могут договориться об использовании прибыли от замороженных российских активов. Предполагается, что проценты от активов — речь идет о сумме €4 млрд — пойдут на помощь правительству Украины.

Источник Bloomberg в американских официальных кругах отметил: Брюссель не может найти деньги для Украины, «хотя они лежат у него под носом». Европа также могла бы поделиться с Украиной зенитно-ракетными комплексами Patriot, и это не стало бы для нее потерей, подчеркнул собеседник агентства.

США опасаются, что еще большая задержка в предоставлении военной помощи позволит российской армии развить наступление, что приведет к потере Украиной дополнительных территорий. В феврале войска РФ захватили Авдеевку, ключевой город в Донецкой области.

Кроме того, в марте президент России Владимир Путин заявил о планах захватить Харьковскую область и сделать из нее «санитарную зону», чтобы не допустить обстрелы российской Белгородской области.

11 апреля военные РФ нанесли масштабный удар по всей энергосети Украины, уничтожив крупнейшую электростанцию Киевской области в Триполье.