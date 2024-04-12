Фракции трех партий коалиционного правительства Германии инициировали проведение специального заседания парламента, нацеленного на обсуждение публикаций чешских СМИ. В центре внимания находились персоны двух высокопоставленных кандидатов от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) - Максимилиана Кра и Петра Быстрона, которые занимают первое и второе места в списке партии на предстоящих выборах в Европейский парламент.

Максимилиан Кра и Петр Быстрон были замечены в даче интервью платформе Voice of Europe, в отношении которой чешское правительство ввело санкции. Причина санкций – подозрения в том, что данная организация проводит операции, направленные на распространение влияния Кремля. Согласно информации, опубликованной газетой Denik N, предполагается, что Быстрон мог получать финансирование от пророссийской сети за свои действия и участие в проектах, связанных с этой платформой.

Депутаты бундестага вменили АдГ в вину «близость к России и предательство интересов Германии». Эксперт по внутренним делам фракции ХДС Кристоф де Врис заявил, что многие депутаты АдГ находятся на службе России как за деньги, так и без оплаты. Врис подчеркнул, что в их лице «Путин нашел в Германии полезных идиотов и исполнителей».

«Вы избраны демократическим путем, однако вы не демократичны. Вы – рупор диктатур», — заявил Визе.

Штефан Койтер из АдГ выступил с защитой своего коллеги Петра Быстрона, назвав обвинения против него «охотой на ведьм».

Эксперт по внутренним делам от Свободной демократической партии (СвДП) Константин Куле выразил беспокойство относительно того, что угроза подрыва демократии в Германии со стороны России не воспринимается достаточно серьезно. Он назвал случаи Кра и Быстрона лишь «верхушкой айсберга», поскольку АдГ вплотную сотрудничает с Кремлем.