Британский министр обороны Грант Шаппс объявил о планах Великобритании принять на вооружение лазерное оружие DragonFire к 2027 году. Великобритания также рассматривает возможность предоставления этой системы Украине, даже если к тому времени разработка оружия не будет полностью завершена. Эта информация была опубликована в статье издания The Telegraph.

Шаппс отметил, что, хотя лазерное оружие DragonFire еще не готово к использованию в боевых условиях, оно обладает потенциалом для применения в рамках защиты Украины от российской агрессии.

«Скажем так, оно не обязательно должно быть на 100% идеальным, чтобы украинцы, возможно, получили его», — сказал министр. Лазерная система DragonFire, разрабатываемая в британской оборонной лабораторией Портон-Даун (DSTL), предназначена преимущественно для уничтожения дронов, которые стали значительным фактором в современных военных конфликтах. Эта система обещает сделать уничтожение воздушных целей более экономичным по сравнению с традиционными ракетами-перехватчиками, ведь стоимость одного «выстрела» из DragonFire оценивается менее чем в $13.

Лазерная система DragonFire уникальна тем, что объединяет 37 лазерных лучей мощностью по 1,5 кВт каждый, достигая общей мощности в 55 кВт. Эти лучи фокусируются и усиливаются с помощью специальной системы зеркал для достижения высокой точности и эффективности.

Лазерный луч, генерируемый системой, невидим и бесшумен, так как его длина волны, составляющая около одного микрона, находится в инфракрасном диапазоне. Это позволяет лучу перемещаться со скоростью света и мгновенно воздействовать на цели, превращая металлические поверхности в плазму с температурой около 3000 °C, что способствует быстрому прожиганию металлических поверхностей, фюзеляжа и вооружения.

Хотя точная дальность действия лазера пока не раскрывается, уже известно, что его мощности достаточно, чтобы поразить цель размером с монету на расстоянии в один километр. Эти характеристики делают DragonFire мощным инструментом для уничтожения воздушных целей, в том числе дронов, и представляют собой значительный прорыв в области военных лазерных технологий.

«Я абсолютно уверен, что то, что у нас здесь происходит, является очень особенным. Это уровень, который другие страны вряд ли смогут повторить, потому что он настолько передовой. Сам продукт действительно опережает время», — подчеркнул министр.