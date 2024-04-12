Общественная организация «Инициатива нейтралитета» передала в федеральную канцелярию Швейцарии петицию со 130 тыс. подписей для того, чтобы провести в стране референдум об отмене антироссийских санкций и восстановление политического нейтралитета конфедерации. Кампания проходит при поддержке правой популистской Швейцарской народной партии (SVP), крупнейшего политического движения страны.

Как пишет Financial Times (FT), правительство обязано рассмотреть заявку. Решение почти наверняка приведет к национальному голосованию по предложенной конституционной поправке в ближайшие несколько месяцев.

На голосование будут вынесены четыре пункта, которые более точно определят, что на практике означает нейтралитет страны. В частности, планируется вынести вопрос об участии Швейцарии в военных союзах — авторы инициативы настаивают, что страна должна воздерживаться от членства в военных блоках, только если только она сама не подвергнется нападению.

Поправки также не позволят правительству вводить или присоединяться к любому режиму принудительных санкций — как это было сделано против России после ее полномасштабного вторжения в Украину. Единственное исключение, как отмечают авторы инициативы, — если санкции введет Совбез ООН.

Поскольку Китай и Россия обладают правом вето при любом голосовании Совета, такое условие гарантировало бы, что Швейцария, седьмая по величине экономика Европы, станет еще более удобным финансовым убежищем для Москвы и Пекина. SVP заявила, что санкции Швейцарии против России «ставят под угрозу внутренний мир и стабильность нашей страны, уникальную историю успеха в центре Европы».

Партия также осудила «целенаправленные попытки подорвать швейцарский нейтралитет».

После вторжения России в Украину два года назад Берн решил отказаться от многовековой практики нейтралитета и присоединился к европейским санкциям против РФ. Швейцария ввела широкие ограничения против российских лиц и компаний, связанных с президентом Владимиром Путиным. Их активы были заморожены в швейцарских хранилищах. Банкам страны запретили вести бизнес с представителями властных структур РФ.

Беспрецедентные меры вызвали вопросы о том, что Швейцария будет делать в случае дальнейшего ухудшения отношений между Китаем и Западом. В последние годы богатые китайцы были одними из самых важных источников денег для мощного финансового сектора Швейцарии.

Санкции и споры о том, должна ли Швейцария напрямую помогать Украине, вызвали все более ожесточенные национальные дебаты. На их фоне и появилась текущая инициатива провести референдум.