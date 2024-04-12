Автомобиль съемочной группы TRT Arabi, готовившейся к трансляции в лагере Нусейрат в Газе, подвергся воздушной атаке со стороны израильской армии.

Независимый оператор Сами Шахада получил тяжелые ранения и был прооперирован, ему ампутировали ногу. Корреспондент TRT Arabi Сами Бергум чудом избежал ранений во время инцидента.

Генеральный директор TRT Мехмет Захид Собаджи прокомментировал инцидент: «Убийца Израиль нацелился на автомобиль съемочной группы TRT Arabi в лагере Нусейрат. К сожалению, наш внештатный оператор Сами Шахада получил ранение и в данный момент находится на операции. К счастью, состояние нашего корреспондента Сами Бергума удовлетворительное.

Я решительно осуждаю жестокие действия Израиля, который не имеет никаких моральных, правовых или гуманитарных границ», — заявил Собаджи.

По данным организации «Репортеры без границ», в Газе убито уже более 100 журналистов.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства сектора Газа, Израиль «намеренно убивает журналистов в Газе, чтобы заставить замолчать палестинскую сторону, скрыть факты и не допустить, чтобы новости и информация дошли до общественности региона и мира».

По данным Минздрава сектора Газа, на 188-й день войны в осажденном эксклаве число погибших достигло 33 634 человек, 76 214 получили ранения.

За последние сутки израильские войска совершили 8 массовых убийств, в результате которых погибли 89 человек, 120 ранены.