Представитель правящей партии Турции Омер Челик резко осудил действия израильской армии, которая «зверски убивает палестинцев» и атакует журналистов, освещающих гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

Он также выразил соболезнования съемочной группе TRT Arabi, пострадавшей при воздушном ударе Израиля.

«Мы снова осуждаем зверское убийство палестинцев израильской армией в секторе Газа и ее атаки на журналистов, которые пытаются привлечь внимание мирового сообщества к гуманитарной ситуации в регионе.

Мы выражаем наши соболезнования съемочной группе TRT Arabi, которая подверглась воздушному удару Израиля во время съемок в лагере Нусейрат в Газе, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшему корреспонденту Сами Шахаде», — заявил Омер Челик.

Напомним, автомобиль съемочной группы TRT Arabi, готовившейся к трансляции в лагере Нусейрат в Газе, подвергся воздушной атаке со стороны израильской армии.

Независимый оператор Сами Шахада получил тяжелые ранения и был прооперирован, ему ампутировали ногу. Корреспондент TRT Arabi Сами Бергум чудом избежал ранений во время инцидента.

По данным организации «Репортеры без границ» в Газе убито уже более 100 журналистов.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства сектора Газа, Израиль «намеренно убивает журналистов в Газе, чтобы заставить замолчать палестинскую сторону, скрыть факты и не допустить, чтобы новости и информация дошли до общественности региона и мира».

По данным организации «Репортеры без границ» в Газе убито уже более 100 журналистов. По данным Минздрава сектора Газа, на 188-й день войны в осажденном эксклаве число погибших достигло 33 634 человек, 76 214 получили ранения. За последние сутки израильские войска совершили 8 массовых убийств, в результате которых погибли 89 человек, 120 ранены.