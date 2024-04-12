В среду российское Министерство обороны направило в Нигер военнослужащих и инструкторов для установки систем противовоздушной обороны и обучения солдат. Об этом сообщило нигерийское государственное телевидение RTN. Канал показал, как людей и оборудование выгружают из военного грузового самолета, российского Ил-76.

Отправка российских военных в африканскую страну является частью недавнего соглашения между лидером военной хунты Нигера Абдурахаманом Тчиани и президентом РФ Владимиром Путиным. Страны стремятся углубить сотрудничество, сообщает RTN.

«Мы здесь, чтобы обучать нигерийскую армию <…> и развивать военное сотрудничество между Россией и Нигером», - рассказал RTN инструктор, одетый в камуфляж и скрывающий большую часть своего лица.

Растущая близость хунты с Россией вызвала тревогу со стороны США. Кроме того, в марте нигерийская хунта заявила об отмене соглашения с США, которое позволяло американским войскам размещаться на двух ее базах.

За последние несколько лет в Нигере и соседних с ним Мали и Буркина-Фасо произошло несколько военных переворотов. Хунты этих стран разорвали давние военные соглашения с Францией и сформировали Альянс государств Сахеля (AES). Россия активизировала усилия по укреплению отношений с африканскими странами, позиционируя себя как военную державу без колониального прошлого.

После переворотов уровень насилия в регионе вырос: в 2023 году в центральном Сахеле он увеличился на 38%, сообщает американская организация Armed Conflict Location and Event Data Project. В понедельник Международная организация по миграции заявила, что 3 млн человек были вынуждены покинуть свои дома из-за гуманитарного кризиса в регионе.