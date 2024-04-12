Экспортные доходы России от продажи нефти и нефтепродуктов в марте 2024 года рухнули на 20% по сравнению с февралем. Об этом сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА). Это связывается с атаками украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны.

В марте Россия экспортировала 7,84 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, что на 3% больше, чем в феврале. Однако из-за аварийной остановки НПЗ, вызванных атаками БПЛА, поставки нефтепродуктов сократились на 200 тыс. баррелей в день. В результате общий объем экспортной выручки от продажи углеводородов упал на $2 млрд, до $9,3 млрд.

С начала 2024 года от атак дронов пострадали не менее 10 российских НПЗ, включая крупные заводы «Лукойла», «Роснефти», «Новатэка» и других компаний. В результате атак были повреждены установки переработки нефти, что привело к сокращению производства бензина на 10,1% и дизельного топлива на 7,6% за период с начала марта по 7 апреля.

Из-за угрозы дефицита топлива российские власти обратились за помощью к Беларуси и Казахстану. У Беларуси РФ запросила поставки 100-150 тыс. тонн автомобильного бензина в месяц, а у Казахстана, как сообщали СМИ, – создание резерва объемом 100 тыс. тонн на случай крайней необходимости.