Норвегия готова признать палестинское государство вместе с другими странами. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Йонас Гар Сторе, принимая испанского коллегу Педро Санчеса, который ищет поддержки в этом вопросе.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Сторе сказал журналистам, что такое решение должно быть принято в тесной координации со «странами-единомышленниками».

«Норвегия готова признать государство Палестина», - сказал Сторе на совместной пресс-конференции с Санчесом.

«Мы не устанавливали твердых сроков», - добавил он, отметив, что страны намерены начать координацию процесса «уже в ближайшие недели».

В ноябре парламент Норвегии принял предложение правительства, согласно которому страна должна быть готова признать независимое палестинское государство. Норвегия также принимала израильско-палестинские мирные переговоры в начале 1990-х годов, которые привели к подписанию соглашений в Осло.

По словам представителя испанского правительства, на этой неделе Санчес совершает турне по Польше, Норвегии и Ирландии, чтобы заручиться поддержкой в вопросе признания палестинского государства. Выступая вместе со Сторе, Санчес заявил, что Испания «привержена признанию Палестины как государства, как можно скорее, когда условия будут подходящими, и таким образом, который может оказать наиболее положительное влияние на мирный процесс».

22 марта в кулуарах саммита лидеров ЕС Испания вместе с Ирландией, Мальтой и Словенией выступила с заявлением, в котором говорится, что они «готовы признать Палестину», и это произойдет, когда «сложатся подходящие обстоятельства». На прошлой неделе Санчес сказал журналистам, путешествующим с ним по Ближнему Востоку, что он надеется, что это произойдет к концу июня.