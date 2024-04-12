Президент США Джо Байден предупредил, что Иран не добьется успеха, если попытается применить военную силу в ответ на недавнюю атаку Израиля на консульство Ирана в столице Сирии.

«Мы преданы обороне Израиля. Мы будем поддерживать Израиль, мы поможем защищать Израиль. И Иран не добьется успеха», — заявил Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

При этом американский лидер призвал Тегеран не прибегать к использованию силы в этой ситуации. «Не делайте [этого]», — сказал Байден, отвечая на вопрос о том, какой сигнал он хотел бы передать Ирану.

Президент также отметил, что не хотел бы разглашать информацию разведки США об ожидаемых сроках возможного иранского удара по Израилю. «Мое ожидание - раньше, а не позже», — добавил он.

10 апреля Байден заявил, что Вашингтон окажет любую помощь Израилю в связи с угрозами со стороны Ирана. «Наши обязательства перед Израилем в сфере безопасности и против Ирана и его ставленников – нерушимы», — подчеркнул он.

Напряженность на Ближнем Востоке резко обострилась после израильского авиаудара 1 апреля по комплексу зданий иранского посольства в Дамаске, в результате которого погибли офицеры Революционной гвардии Ирана. Тегеран пообещал отомстить Израилю за это.