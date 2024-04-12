ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Байден Ирану: «Не делайте этого»
Президент США заявил, что Вашингтон будет поддерживать Израиль и не позволит Тегерану «добиться успеха» в случае военных действий в ответ на израильский удар по посольству Ирана в Сирии
Байден Ирану: «Не делайте этого»
Джо Байден / Фото: Reuters / Others
12 апреля 2024 г.

Президент США Джо Байден предупредил, что Иран не добьется успеха, если попытается применить военную силу в ответ на недавнюю атаку Израиля на консульство Ирана в столице Сирии.

«Мы преданы обороне Израиля. Мы будем поддерживать Израиль, мы поможем защищать Израиль. И Иран не добьется успеха», — заявил Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

При этом американский лидер призвал Тегеран не прибегать к использованию силы в этой ситуации. «Не делайте [этого]», — сказал Байден, отвечая на вопрос о том, какой сигнал он хотел бы передать Ирану.

Президент также отметил, что не хотел бы разглашать информацию разведки США об ожидаемых сроках возможного иранского удара по Израилю. «Мое ожидание - раньше, а не позже», — добавил он.

10 апреля Байден заявил, что Вашингтон окажет любую помощь Израилю в связи с угрозами со стороны Ирана. «Наши обязательства перед Израилем в сфере безопасности и против Ирана и его ставленников – нерушимы», — подчеркнул он.

Напряженность на Ближнем Востоке резко обострилась после израильского авиаудара 1 апреля по комплексу зданий иранского посольства в Дамаске, в результате которого погибли офицеры Революционной гвардии Ирана. Тегеран пообещал отомстить Израилю за это.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us