Федеральная палата кассационной коллегии по уголовным делам Аргентины возложила ответственность за теракт у еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году на Иран и назвала страну «террористическим государством», сообщает местная газета Clarín.

Высшая апелляционная инстанция Аргентины по уголовным делам отметила, что «страна, которая поощряет и финансирует террористические акты за пределами своих границ, принимает на себя международную ответственность», даже если теракт был совершен неформальной группировкой, но при поддержке этой страны.

«Международная ответственность должна также лежать на том же государстве, которое может быть классифицировано как террористическое, что будет подразумевать обязательство полностью возместить причиненный моральный и материальный ущерб», — говорится в решении.

Президент Аргентины Хавьер Милей, известный своей поддержкой Израиля, назвал это решение «значительным шагом», положившим конец «задержкам и замалчиваниям» вокруг этого дела.

Судебная система Аргентины долгое время считала «Хезболлу» и Иран причастными к теракту, унесшему 85 жизней, но расследования и международные ордера на арест не имели результата. Тегеран неоднократно отвергал обвинения.