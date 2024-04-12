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Суд Аргентины признал Иран «террористическим государством»
Федеральная палата кассационной коллегии Аргентины возложила ответственность за нападение 1994 года возле еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе на Тегеран
Суд Аргентины признал Иран «террористическим государством»
Мужчина проходит мимо плаката с надписью «Память и справедливость» и именами жертв теракта 1994 года / Фото: Reuters / Others
12 апреля 2024 г.

Федеральная палата кассационной коллегии по уголовным делам Аргентины возложила ответственность за теракт у еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году на Иран и назвала страну «террористическим государством», сообщает местная газета Clarín.

Высшая апелляционная инстанция Аргентины по уголовным делам отметила, что «страна, которая поощряет и финансирует террористические акты за пределами своих границ, принимает на себя международную ответственность», даже если теракт был совершен неформальной группировкой, но при поддержке этой страны.

«Международная ответственность должна также лежать на том же государстве, которое может быть классифицировано как террористическое, что будет подразумевать обязательство полностью возместить причиненный моральный и материальный ущерб», — говорится в решении.

Президент Аргентины Хавьер Милей, известный своей поддержкой Израиля, назвал это решение «значительным шагом», положившим конец «задержкам и замалчиваниям» вокруг этого дела.

Судебная система Аргентины долгое время считала «Хезболлу» и Иран причастными к теракту, унесшему 85 жизней, но расследования и международные ордера на арест не имели результата. Тегеран неоднократно отвергал обвинения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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