Казахстан готов поддержать любые усилия для установления долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства отметил, что установление прочного и долгосрочного мира между Ереваном и Баку отвечает интересам его страны.

«Установление прочного и долгосрочного мира между Ереваном и Баку отвечает интересам нашей страны. Как инициатор и сторонник миротворческих инициатив Казахстан готов поддерживать любые усилия, направленные на мирное и стабильное развитие нашего региона», — рассказал Токаев в преддверии визита в Ереван 15 апреля.

По словам главы Казахстана, республика, как активный и ответственный участник мирового сообщества, на постоянной основе вносит вклад в обеспечение международной и региональной безопасности через продвижение миротворческих инициатив.

«Безусловно, Казахстан не остается равнодушным к данной теме. Мы заинтересованы в скорейшем заключении мирного договора между двумя дружественными для нас государствами», — отметил Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что Астана последовательно придерживается принципов международного права, воплощенных в Уставе ООН. По его словам, центральная роль ООН в международных делах и сохранении мира и стабильности остается безальтернативной для Казахстана.

При этом Токаев признал, что когда каждый воспринимает путь достижения мира по-своему и продвигает собственную модель мира без оглядки на интересы других, это превращается в источник напряженности.

«В этой связи я твердо убежден, что любые противоречия, в том числе касающиеся территориальной целостности государств, необходимо решать исключительно путем политико-дипломатического диалога согласно нормам и принципам Устава ООН. Система ценностей, утвердившаяся в рамках ООН, должна оставаться ориентиром для обеспечения безопасности и стабильности в мире», — добавил лидер Казахстана.

Стоит отметить, что в последние недели наблюдается усиление напряженности на границе Армении и Азербайджана. 31 марта и 1 апреля Минобороны Азербайджана обвинило Армению в переброске войск и техники к границе. 2 апреля Азербайджан сообщил об обстреле своих позиций в Нахчыванской Автономной Республике. Впоследствии Баку регулярно отчитывался об обстрелах со стороны Армении в различных приграничных районах.

Ранее Азербайджан предъявил требования к Армении по освобождению четырех сельских населенных пунктов, которые перешли под контроль Армении в результате военных действий в девяностые годы прошлого века.

19 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил об угрозе войны с Азербайджаном, если Ереван откажется обсуждать с Баку делимитацию и демаркацию государственной границы.