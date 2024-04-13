Согласно сообщению Министерства национальной обороны Турции, в ходе операции «Коготь-Замок» на севере Ирака были нейтрализованы 3 боевика запрещенной террористической организации PKK, а в районе Хакурка - еще 1 террорист.

«Доблестные Вооруженные силы Турции нейтрализовали 3 террористов PKK в районе операции «Коготь-Замок» на севере Ирака и 1 террориста PKK в районе Хакурка», — говорится в заявлении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что борьба с терроризмом продолжается эффективно и решительно.

Ранее министр национальной обороны Яшар Гюлер пообещал, что турецкие военные «не оставят ни одного дюйма» террористам, чтобы «свести на нет возможности террористической организации для действий и маневрирования».

9 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о решимости не дать «передышки террористам вроде PKK, ФЕТО и ДАЕШ», пообещав «осушить болото терроризма до основания».

Стоит отметить, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые совершили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.

PKK признана террористической организацией Турцией, США, Европейским союзом и рядом других стран. В Сирии террористы PKK действуют под названиями PYD и YPG, а в Иране - как PJAK.