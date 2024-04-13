Силы Революционной гвардии Ирана захватили контейнеровоз MSC Aries в районе Ормузского пролива. Судно принадлежит израильскому предпринимателю, сообщает иранское агентство IRNA на платформе X.

«Контейнеровоз под названием MCS Aries был перехвачен морским спецназом Революционной гвардии Ирана путем проведения операции и эвакуации личного состава», — говорится в сообщении.

На текущий момент захваченное грузовое судно движется в сторону территориальных вод Ирана. Согласно данным агентства, корабль плавал под флагом Португалии и принадлежит израильской компании Zodiac Maritime, владельцем которой является Эяль Офер.

12 апреля газета The Wall Street Journal отметила, что Израиль планирует нанести удар по Ирану в предстоящие 24-48 часов. По информации издания, основанной на данных иранского источника, окончательное решение еще не принято, но стратегия атаки уже обсуждается.

Ранее президент США Джо Байден предупредил, что Иран не добьется успеха, если попытается применить военную силу в ответ на недавнюю атаку Израиля на консульство Ирана в столице Сирии.

Напряженность на Ближнем Востоке резко обострилась после израильского авиаудара 1 апреля по комплексу зданий иранского посольства в Дамаске, в результате которого погибли офицеры Революционной гвардии Ирана. Тегеран пообещал отомстить Израилю за это.