В течение 24 часов с утра четверга до утра пятницы вокруг острова зафиксированы 14 военных самолетов и восемь кораблей Народно-освободительной армии Китая.

Согласно данным тайваньского оборонного ведомства из общего числа обнаруженных самолетов, четыре пересекли срединную линию Тайваньского пролива, а пять вошли в юго-западный угол идентификационной зоны противовоздушной обороны Тайваня.

В ответ на эти действия Тайвань мобилизовал собственные воздушные силы и военно-морские корабли, а также активировал зенитно-ракетные комплексы для отслеживания и реагирования на действия китайской стороны, сообщает тайваньская пресса.

«Наши вооруженные силы наблюдают за ситуацией и принимают необходимые меры реагирования», - заявили в Министерстве национальной обороны Тайваня через платформу X.

Ранее 11 апреля Министерство также заявило об обнаружении 14 китайских военных самолетов и шести кораблей вокруг Тайваня.

Тайвань регулярно выражает обеспокоенность по поводу повторяющихся полетов китайских военно-воздушных сил, особенно в южные части зоны идентификации противовоздушной обороны.

Пекин рассматривает Тайвань как часть китайской территории, в то время как Тайвань настаивает на своем статусе независимого государства. Согласно разведданным Соединенных Штатов, Китай разрабатывает планы для возможного военного захвата острова, однако предпочел бы достичь целей по воссоединению с Тайванем мирным путем, стараясь избегать прямого военного конфликта.