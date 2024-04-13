Действующий президент США Джо Байден сократил отставание от своего предшественника Дональда Трампа. На данный момент Байден набирает 45% поддержки избирателей, в то время как за Трампа готовы проголосовать 46%. Это следует из свежего опроса The New York Times и Siena College.

Такое сближение рейтингов двух основных кандидатов свидетельствует о том, что предвыборная кампания 2024 года будет крайне напряженной. Судьбу предыдущих двух президентских голосований определял незначительный перевес голосов в нескольких ключевых штатах, и нынешние выборы также могут оказаться чрезвычайно конкурентными.

Несмотря на некоторое улучшение позиций Байдена, общий фон для действующего президента остается неблагоприятным. Большинство американцев (64%) считают, что страна движется в неправильном направлении. Около 80% респондентов оценивают экономическую ситуацию как среднюю или плохую, включая многих сторонников Демократической партии.

Кроме того, 69% избирателей полагают, что 81-летний Байден слишком стар для эффективного исполнения президентских обязанностей. В то же время к возрасту 78-летнего Трампа такие опасения высказывают лишь 41% опрошенных.

Таким образом предстоящая президентская гонка обещает стать крайне напряженной, а ее исход будет зависеть от множества факторов, включая восприятие экономической ситуации и личные качества кандидатов.