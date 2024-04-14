Президент США Джо Байден заявил, что Израиль при поддержке американских военных сбил большую часть ракет и беспилотников, запущенных Ираном. По его словам, это была «дерзкая атака», осуществлявшаяся также с территорий Йемена, Сирии и Ирака.

Байден отметил, что США на прошлой неделе дополнительно перебросили на Ближний Восток самолеты и эсминцы, что в сочетании с «исключительным мастерством» американских военных позволило отразить атаку. Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что были сбиты десятки БПЛА и ракет.

«Мы не стремимся к конфликту с Ираном, но без колебаний будем действовать так, чтобы защитить наши силы и поддержать оборону Израиля», — пообещал Остин.

Президент США созвал встречу лидеров стран G7, чтобы подготовить «согласованный дипломатический ответ» Тегерану. Байден подчеркнул, что американские войска и объекты в регионе не пострадали.

По данным СМИ, Иран запустил около 200 ракет и беспилотников, большая часть из которых была перехвачена. «Мы подтверждаем свою непоколебимую приверженность безопасности Израиля», — заявил Байден.

Израиль оценил ущерб от атаки Ирана как незначительный. В Иране, в свою очередь, заявили о поражении нескольких военных объектов.

Иран объяснил свою атаку ответом на удар Израиля по Дамаску, при котором погибли иранские генералы. СБ ООН проведет заседание 14 апреля, чтобы обсудить ситуацию.