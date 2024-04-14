Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предостерег последнего от ответных действий против Ирана. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на представителя Белого дома. «Вы одержали победу. Примите ее», — сказал Байден Нетаньяху, по словам высокопоставленного представителя Белого дома.

Байден также сообщил Нетаньяху, что совместные оборонительные усилия Израиля, США и других стран региона привели к отражению иранской атаки. При этом Байден заявил, что США не будут участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана и не будут поддерживать такие действия.

В ответ на это Нетаньяху сказал, что понимает позицию президента США.

Согласно заявлению начальника штаба иранских вооруженных сил Мохаммада Багери, операция «Честное обещание» была успешно завершена и достигла всех поставленных целей.

Багери сообщил, что ответный удар был нанесен по информцентру и авиабазе, с которой, по мнению Тегерана, взлетели израильские истребители F-35 для атаки консульства в Дамаске. «Оба этих центра были значительно разрушены и выведены из строя, — сказал он. — Мы считаем эту операцию завершенной, и, по нашему мнению, она закончилась».

При этом он указал, что минувшая атака не является пределом возможностей Тегерана. «Мы могли бы провести операцию в 10 раз больше, но попытались сделать так, чтобы это было [лишь] наказанием», — сказал Багери, слова которого приводит иранский гостелеканал Press TV.

Багери пообещал, что иранские вооруженные силы дадут более весомый ответ на дальнейшие агрессивные действия в отношении Ирана. В свою очередь командующий Революционной гвардии Ирана Хоссейн Салами также подтвердил решимость Тегерана ответить на любое израильское нападение на его интересы, официальных лиц или граждан.

Ранее израильский канал 12 со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщил, что Израиль готовит «значительный ответ» на иранскую атаку.

Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир высоко оценил работу авиации и ПВО при отражении иранской атаки. «Впечатляющая оборона. Теперь нам нужна сокрушительная атака», — написал политик в соцсети X.

Глава МИД еврейского государства Исраэль Кац же напомнил обещание Израиля атаковать Иран, если Иран нападет на Израиль: «Мы говорили, что, если Иран нападет на Израиль, Израиль нападет на Иран. Это остается в силе».

В свою очередь, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна успешно отразила основную часть атаки Ирана, но эта кампания еще не окончена, сообщает The New York Times.