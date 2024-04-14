В МИД Ирана вызвали послов Великобритании, Франции и Германии.

«Вслед за безответственной позицией некоторых властей Великобритании, Франции и Германии относительно реакции Ирана на серию действий сионистского режима против граждан и интересов нашей страны, последней из которых было трусливое нападение на посольство нашей страны в Дамаске», — говорится в публикации иранского МИД.

Дипломатам заявили, что Иран будет активно защищать свой народ и суверенитет страны, если подобные атаки будут продолжаться.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки иранских беспилотников и около 150 баллистических ракет в сторону Израиля. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна отразила воздушную атаку Ирана. По его словам, Тель-Авив отразил 99% запусков.

Начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери сообщил, что «серия ответных ударов по израильской территории завершена», но предупредил о «более сильной» реакции, если Израиль решит предпринять какие-либо действия в отношении Тегерана.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил столкновение стран и призвал к немедленному прекращению боевых действий. Европейский союз, Великобритания, Япония, Чехия, Дания, Франция, Мексика, Нидерланды и Норвегия осудили атаку Ирана.

Китай и РФ выразили обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке и призывали все стороны к сдержанности.