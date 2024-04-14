Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что на этой неделе попытается провести законопроект о помощи Израилю после массированной атаки Ирана с применением дронов и ракет. Однако он не уточнил, будет ли законопроект также включать помощь Украине и другим союзникам США. Об этом сообщает агентство Reuters.

Джонсон, пытающийся сплотить республиканское большинство, отметил две предыдущие неудачные попытки принять отдельную помощь Израилю. «Мы попытаемся снова на этой неделе, и детали этого пакета сейчас прорабатываются. Мы рассматриваем варианты и все эти дополнительные вопросы», — сказал он.

Лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скализ заявил, что палата ответит на атаку Ирана «законопроектом, поддерживающим нашего союзника Израиль и привлекающим Иран и его террористические группировки к ответственности».

Ожидается, что Джонсон встретится с законодателями, ответственными за вопросы национальной безопасности, включая председателя комитета по иностранным делам Майкла Маккола.

Белый дом и ведущие демократы и республиканцы в Сенате призвали Джонсона незамедлительно принять пакет помощи в размере 95 млрд долларов, который включает 14,1 млрд долларов помощи Израилю и 60 млрд долларов помощи Украине. «Они должны вынести его на голосование как можно скорее», — сказал представитель Белого дома Джон Кирби.

Однако Джонсон отказался рассматривать этот сенатский законопроект, вместо этого стремясь разработать собственный документ, в котором помощь Украине была бы структурирована как займ по настоянию республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа. «Мы на 100% едины в этих крупных вопросах», — сказал Джонсон о Трампе.

Напомним, Сенат США еще в феврале принял законопроект о внешней помощи на сумму $95,3 млрд для помощи Украине и Израилю. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается проводить голосование по принятию пакета для Украины.