ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Республиканцы помогут Израилю: об Украине ни слова
Спикер Палаты представителей США заявил, что на этой неделе попытается провести законопроект о помощи Израилю после атаки Ирана, но не уточнил, будет ли он включать помощь Украине и другим союзникам
Республиканцы помогут Израилю: об Украине ни слова
Майк Джонсон / Фото: Reuters / Others
14 апреля 2024 г.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что на этой неделе попытается провести законопроект о помощи Израилю после массированной атаки Ирана с применением дронов и ракет. Однако он не уточнил, будет ли законопроект также включать помощь Украине и другим союзникам США. Об этом сообщает агентство Reuters.

Джонсон, пытающийся сплотить республиканское большинство, отметил две предыдущие неудачные попытки принять отдельную помощь Израилю. «Мы попытаемся снова на этой неделе, и детали этого пакета сейчас прорабатываются. Мы рассматриваем варианты и все эти дополнительные вопросы», — сказал он.

Лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скализ заявил, что палата ответит на атаку Ирана «законопроектом, поддерживающим нашего союзника Израиль и привлекающим Иран и его террористические группировки к ответственности».

Ожидается, что Джонсон встретится с законодателями, ответственными за вопросы национальной безопасности, включая председателя комитета по иностранным делам Майкла Маккола.

Белый дом и ведущие демократы и республиканцы в Сенате призвали Джонсона незамедлительно принять пакет помощи в размере 95 млрд долларов, который включает 14,1 млрд долларов помощи Израилю и 60 млрд долларов помощи Украине. «Они должны вынести его на голосование как можно скорее», — сказал представитель Белого дома Джон Кирби.

Однако Джонсон отказался рассматривать этот сенатский законопроект, вместо этого стремясь разработать собственный документ, в котором помощь Украине была бы структурирована как займ по настоянию республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа. «Мы на 100% едины в этих крупных вопросах», — сказал Джонсон о Трампе.

Напомним, Сенат США еще в феврале принял законопроект о внешней помощи на сумму $95,3 млрд для помощи Украине и Израилю. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается проводить голосование по принятию пакета для Украины.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us