Уровень воды в реке Тобол возле города Курган за последние четыре часа значительно повысился, достигнув утром 15 апреля отметки в шесть метров, что на 23 см выше предыдущих показателей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Согласно прогнозам местных властей, при достижении этой критической отметки возможно начало затопления территорий, расположенных на правом берегу Тобола, а также низких участков на левом берегу реки.

В ответ на возрастающую угрозу губернатор области призвал местных жителей к немедленной эвакуации. Из-за серьезной угрозы наводнения в Кургане 8 апреля был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

По данным главного управления МЧС, возможно затопление 62 населенных пунктов в регионе, под угрозой могут оказаться почти 19 тыс. человек. В качестве меры предосторожности, уже проведена эвакуация более семи тыс. жителей. Согласно прогнозам, уровень воды в реке Тобол может достичь 9-10 метров, что превысит исторический максимум, зафиксированный в 1994 году.

В Томске произошло частичное разрушение грунтовой дамбы Коммунального моста, которая расположена на левом берегу Томи. По информации телеграм-канала «Регион-70 Томск», в результате разрушения повреждена дорога под мостом. Сам Коммунальный мост не пострадал, уточнили в местной администрации.

За последние сутки уровень воды в Томи в районе Коммунального моста поднялся на один метр и достиг отметки 860 см, что находится всего в 30 см от критического уровня в 890 см. В районе Речного вокзала ситуация еще более критическая: уровень воды достиг 761 см, превысив пороговую отметку на 11 см. МЧС прогнозирует, что пик паводка в Томске ожидается с 15 по 17 апреля.

В Иволгинском районе Бурятии из-за ледяного затора на реке Селенге произошло затопление 11 домов. Губернатор Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что из пострадавших районов эвакуированы 22 человека, среди которых шестеро детей. Для устранения проблемы с ледяным затором запланирован контролируемый взрыв, который должны провести саперы и сотрудники МЧС.

В России продолжаются масштабные паводки, охватившие Оренбургскую, Кемеровскую, Томскую и Новосибирскую области, а также Алтайский край. В Кемеровской области из-за выхода реки Мрассу из берегов местные жители столкнулись с потерей хозяйственного инвентаря и животных.