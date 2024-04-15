В новом отчете Института изучения войны (ISW) проведено сравнение систем противовоздушной обороны (ПВО) Израиля и Украины.

Исследование выявило, что израильская ПВО эффективно справилась с массированными иранскими ракетными ударами и атаками беспилотников 13 апреля, успешно перехватив почти все из примерно 320 воздушных целей, кроме нескольких баллистических ракет.

В отчете подчеркивается, что успешная защита Израиля во многом зависит от географических особенностей и возможности оперативного реагирования. Иранские ракеты и беспилотники должны были преодолеть более 1000 километров через воздушное пространство Ирака, Сирии и Иордании, что дало Израилю и его союзникам достаточно времени для обнаружения и перехвата угроз.

В то же время Украина сталкивается с гораздо более сложными вызовами. Российские войска запускают беспилотники и ракеты как с территории оккупированной Украины, так и с территории России, значительно сокращая время реакции украинской ПВО. К тому же украинская противовоздушная оборона истощена из-за продолжающихся задержек в предоставлении военной помощи от США, что ухудшает способность страны защищаться от регулярных и интенсивных ударов.

Отчет ISW также указывает на значительное географическое и тактическое преимущество Израиля, который располагает мощной системой ПВО, развернутой вдоль сравнительно коротких границ с соседями и через конфликтные зоны, такие как сектор Газа и оккупированный Западный берег. В то время как Украина имеет дело с гораздо более широкой линией фронта и границами с Беларусью и Россией, что усложняет создание эффективной сети ПВО.

ISW подчеркивает необходимость существенной и регулярной помощи Украине в сфере обороны. Отсутствие такой поддержки может дополнительно ослабить украинские военные возможности и позволит России добиться значительных оперативных преимуществ. Эксперты настаивают на поставках западных систем ПВО и истребителей, способных на перехват беспилотников и ракет, что поможет создать защитный «зонт», схожий с израильским.