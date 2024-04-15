Украина может разрушить Крымский мост к середине июля при помощи массированного воздушного удара, сообщает британская The Sun. По данным издания, Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют масштабный удар ракетами Storm Shadow, морскими беспилотниками и истребителями F-16, чтобы окончательно уничтожить единственный мост, связывающий Россию с аннексированным Крымом.

Киеву нужно продемонстрировать Западу свою способность поражать цели и проводить наступательные операции, отмечают источники газеты. Потому украинские официальные лица намерены разрушить мост примерно за 100 дней, и это цель номер один для ВСУ, уточняет издание.

Брайан Кларк, эксперт по военно-морским операциям и радиоэлектронной борьбе, допустил, что для удара по конструкции моста будут использованы ракеты Storm Shadow, а ударные беспилотники разрушат несущие опоры. Для успешной атаки потребуется не менее 20–40 ракет, прогнозирует эксперт. «Для Украины мост — цель номер один, поскольку он символизирует 10 лет российской оккупации. Его разрушение стало бы важным шагом на пути к победе в черноморской войне, отрезав основной маршрут российских военных поставок в Крым», — пишет газета.

В июле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев продолжит попытки «‎нейтрализовать мост»‎, поскольку он выступает основным каналом поставок вооружений в Крым. Зеленский уточнил, что Киев не только имеет все законные и моральные права на то, чтобы разрушить Крымский мост, но и обязательно воспользуется этими правами.

Ранее Главное управление разведки (ГУР) сообщило, что в первой половине 2024 года готовит атаку по Крымскому мосту — уже третью с начала российско-украинской войны. Первая атака произошла в октябре 2022 года, когда на мосту был подорван грузовик. Тогда были повреждены центральные опоры моста, а также железнодорожное покрытие. Вторую атаку ВСУ совершили в июле 2023 года, атаковав мост морскими беспилотниками.