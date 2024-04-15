15 апреля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках официального визита в Ереван провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча прошла в узком формате и имела большое значение для развития двусторонних отношений между странами, подчеркнули в пресс-службе президента Казахстана.

Токаев выразил уверенность в том, что у Казахстана и Армении есть значительный потенциал для расширения сотрудничества в различных областях. В ответ Пашинян подтвердил интерес в дальнейшем углублении взаимных связей и выразил готовность к совместной работе для достижения новых высот в армяно-казахских отношениях.

В рамках переговоров были обсуждены вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения региональной стабильности и безопасности.

В ходе визита были подписаны документы, укрепляющие сотрудничество между Казахстаном и Арменией. Обе страны договорились о сотрудничестве в области миграции, что предусматривает обмен информацией и упрощение процедур между странами. Также было заключено соглашение, облегчающее поездки граждан и урегулирование их пребывания в обеих странах.

Стороны внесли изменения в существующее соглашение о международном автомобильном сообщении, датированное 2006 годом, что открывает новые возможности для транспортных компаний. Отмечается подписание меморандума о взаимопонимании между авиационными властями, что будет способствовать расширению авиасообщения и укреплению безопасности полетов.

Кроме того, были установлены побратимские отношения между городами Шымкент и Ванадзор, а также между Астаной и Ереваном. Помимо этого, подписаны соглашения в сферах туризма и спорта, а также в области цифровых технологий и инноваций.