В церкви Христа Доброго Пастыря в Сиднее (Австралия) произошло нападение на епископа Мар Мари Эммануила во время воскресной службы. Инцидент был зафиксирован на видео, которое затем появилось в Интернете.

Согласно записи, молодой человек в черном подошел к епископу, когда тот находился у алтаря, и несколько раз ударил его ножом в лицо и тело. Очевидцы пытались вмешаться, но трансляция службы была сразу прервана.

«Ужасные крики прихожан были слышны, прежде чем прямая трансляция мессы, которая велась на YouTube, была немедленно прервана», — говорится в сообщении.

Полиция Нового Южного Уэльса отреагировала на инцидент, который произошел около 19:00 по местному времени. Представитель правоохранительных органов заявил: «Полиция задержала мужчину, и он оказывает содействие следствию».

Отмечается, что ранения епископа не представляют угрозы для его жизни. Мотивы нападения пока не известны.

Это происшествие произошло спустя всего два дня после трагедии в одном из торговых центров Сиднея, где в результате нападения с ножом погибли 6 человек.