На заседании юридического комитета парламента Грузии произошла драка между лидером оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили и представителем парламентского большинства, одним из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Мамукой Мдинарадзе.

Это произошло во время обсуждения «закона об иноагентах». В тот момент, когда Мдинарадзе спорил с представителем партии «Лело» Анной Нацвлишвили по поводу спорного проекта, Элисашвили подошел к стоявшему за трибуной Мдинарадзе и ударил его кулаком по лицу.

После этого оба депутата покинули зал заседаний, а драка продолжилась в коридоре.

Позже Элисашвили заявил журналистам: «Этот закон им в ж*** нужно засунуть. Мы должны вышвырнуть их вместе с их «российским законом». Надоело все это, и я «врезал» по лицу этому российскому агенту — Мдинарадзе».

Председатель юридического комитета Анри Оханашвили призвал оппозицию дать оценку «гнусному поведению» Элисашвили и пообещал «самый строгий ответ» на любые провокации.

Сам Мдинарадзе описал действия Элисашвили словами «не по-мужски».

Заседание комитета было приостановлено, но позже возобновилось.

«Закон об иноагентах» вносится в парламент Грузии уже во второй раз. Его первая версия была принята в первом чтении в марте 2023 года. Тогда он вызвал в стране массовые протесты, из-за чего инициативу отозвали.

Законопроект касается некоммерческих организаций и СМИ, получающих более 20% финансирования из-за рубежа. Им предписывается регистрироваться в качестве «иноагентов» и ежегодно отчитываться, за уклонение предусмотрены штрафы. Оппозиция резко критикует законопроект, считая его инструментом давления на независимые СМИ и НКО.