Великобритания воздерживается от оказания Украине прямой поддержки в борьбе с беспилотными летательными аппаратами, как это делалось в отношении защиты Израиля. Такое решение было принято из-за опасений, что это может привести к эскалации конфликта. Об этом заявил руководитель Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что истребители королевских ВВС успешно сбили несколько иранских беспилотников, направленных против Израиля в воскресенье. В связи с этим на пресс-конференции один из журналистов задал вопрос Дэвиду Кэмерону, почему подобные действия не предпринимаются в поддержку Украины.

«Мы сделали больше, чем любая другая страна в отдельности, чтобы помочь украинцам. Мы подготовили более 60 тыс. украинских военнослужащих, мы первыми предоставили им противотанковое оружие, дальнобойную артиллерию и танки», — сказал Кэмерон.

Однако министр отметил риски использования британских военных сил из-за прямой конфронтации с Россией.

«Сложность того, что вы предлагаете, заключается в том, что, если вы хотите избежать эскалации в плане более широкой европейской войны, думаю, следует избегать прямого взаимодействия войск НАТО с российскими войсками. Это может привести к эскалации ситуации», — подчеркнул глава МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «мир не может ждать, пока продолжаются дискуссии. Слова не останавливают дроны и не сбивают ракеты. Только ощутимая помощь способна делать это. Помощь, которой мы ждем. Надо укреплять безопасность и решительно противодействовать всем, кто хочет сделать террор новой нормой».

«Чрезвычайно важно, чтобы Конгресс Соединенных Штатов принял необходимые решения для укрепления союзников Америки в это критическое время», — сказал украинский лидер.