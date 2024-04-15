В центре Тбилиси перед парламентом Грузии проходит крупная акция протеста. Выход протестующих вызван обсуждением в понедельник грузинскими парламентариями законопроекта о прозрачности иностранного влияния.

Сообщается, что юридический комитет парламента поддержал законопроект после 11-часового обсуждения. Первое слушание по законодательной инициативе намечено на 16 апреля.

В столице перекрыто движение по центральной улице города — проспекту Руставели. Протестующие несут флаги Грузии, Евросоюза и плакаты против законопроекта. В митинге принимают участие оппозиционные партии, неправительственные организации, СМИ и граждане. Агентство AFP сообщает о 10 тыс. участников акции в столице. Помимо Тбилиси, в протесте участвуют и другие крупные города.

МВД Грузии объявило, что сотрудники правоохранительных органов были мобилизованы у здания парламента для «охраны общественного порядка», и призвало организаторов и участников митинга «не превышать нормы, установленные законом о свободе выражения мнения и мирных собраниях». Министерство заявило, что «любое нарушение» во время протестов будет «немедленно пресекаться» полицией.

Местные СМИ сообщали, что на момент 22:55 по местному времени известно о задержании 6 человек здания парламента на проспекте Руставели.

Телеграм-канал Tbilisi life, в прямом эфире освещающий акцию протеста, сообщает, что организаторы объявили об окончании акции с призывом собраться на следующий день в 11 часов утра по местному времени. При этом большая часть протестующих по-прежнему остается у здания парламента в Тбилиси. Звучат призывы «стоять до конца».

Акция протеста направлена против законодательной инициативы, которая предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ в стране как «преследующих интересы иностранного государства», если они получают более 20% своего финансирования из-за рубежа.

Законопроект был вновь внесен правящей партией «Грузинская мечта» после того, как годом ранее он был отозван в результате масштабных акций протеста. Законопроект вызвал критику со стороны оппозиции, грузинских НПО, а также ряда стран-партнеров и дипломатических представительств в Грузии.