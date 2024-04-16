Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан завтра отправится с официальным визитом в Катар, где встретится со своим катарским коллегой, премьер-министром и министром иностранных дел шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джасимом Аль Тани.

Как сообщает Министерство иностранных дел Турции, на встрече главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в Палестине и региональную обстановку.

Кроме того, по данным дипломатических источников, в ходе визита Фидан также проведет встречи с представителями движения ХАМАС, на которых будут затронуты вопросы продолжающихся переговоров.