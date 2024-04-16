Парламент Грузии продолжит продвигать законопроект об «иностранных агентах», несмотря на протесты, сообщили в пресс-службе парламента страны. Противники законопроекта призывают ко второму дню протестов против нововведения.

15 апреля, в первый день рассмотрения законопроекта, более 5000 человек вышли на демонстрацию перед парламентом в Тбилиси. Позже начались столкновения с полицией, охранявшей здание парламента.

Грузинская полиция сообщила о задержании 14 человек во время протестов. В МВД страны уточнили, что аресты последовали за «нарушение общественного порядка», участники акции протеста сопротивлялись правоохранительным органам и оскорбляли их, в результате чего один сотрудник полиции получил ранение.

Также в МВД отметили, что правоохранители «неоднократно призывали организаторов и участников» акции протеста «не превышать нормы, установленные законом о свободе выражения мнений и мирных собраний».

Законопроект вызвал жаркие споры и внутри грузинского парламента. Во время дебатов Алеко Элисашвили, лидер оппозиционной партии «Граждане», напал на Мамуку Мдинарадзе, главу правящей партии в парламенте. Закон об иноагентах призывает регистрировать некоммерческие юридические лица и средства массовой информации в стране как «преследующие интересы иностранного государства», если они получают более 20% своего финансирования из-за рубежа.

Законопроект был повторно представлен правящей партией «Грузинская мечта» — в прошлом году его отозвали после массовых протестов и критики со стороны западных партнеров Тбилиси. Оппозиция Грузии отмечает, что закон ставит под угрозу надежды Грузии на членство в Евросоюзе. Грузинские политики также сравнивают его с аналогичным российским законом, используемым Кремлем для подавления инакомыслия.

Западные партнеры Грузии, включая США, Великобританию и Германию, призвали Тбилиси не принимать законопроект. ЕС, который в декабре предоставил Грузии статус кандидата, заявил, что законопроект «несовместим» с ценностями блока.

Правительство Грузии, которое сталкивается с обвинениями в авторитаризме и пророссийских настроениях, утверждает, что закон необходим для обеспечения прозрачности и борьбы с «псевдолиберальными ценностями», навязываемыми иностранцами.