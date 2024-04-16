Из-за российских ударов в Украине значительно снизилась мощность производства электроэнергии. Потери составили до семи гигаватт, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. Это существенное снижение мощностей, поскольку оно оказывает влияние на всю энергетическую инфраструктуру страны. Ущерб, нанесенный энергетике Украины, оценивается в миллиарды долларов, отметил политик.

По его оценке, российские удары затронули ключевые электростанции, включая Каневскую ГЭС, ДнепроГЭС и Змиевскую ТЭС. Это привело к потере 80% генерирующих мощностей. Согласно подсчетам ООН, выработка электроэнергии в марте-апреле в Украине упала до половины уровня февраля 2022 года.

Такое снижение генерирующих мощностей создает серьезные проблемы для всей экономики Украины, поскольку производства зависят от бесперебойной подачи электроэнергии. Поврежденным электростанциям потребуется капитальный ремонт и инвестиции для восстановления их полной работоспособности.

Москва почти ежедневно с конца марта наносит удары по украинской энергосистеме, что вызвало масштабные отключения в Харькове, Киеве и Одессе. «Подверглось атаке до 80% тепловой генерации, более половины гидрогенерации и большое количество подстанций», — сообщил Галущенко. По словам министра, это крупнейшая атака на энергетический сектор Украины с начала войны.

Минобороны России отчиталось ранее, что удары по энергетической инфраструктуре Украины стали прямым ответом на украинские удары и по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Украина с конца февраля начала серию атак беспилотников по российским НПЗ, включая крупнейшие заводы в Брянске, Липецке и Нижнем Новгороде. Это привело к их частичному выводу из строя, однако не создало значительных проблем для российской нефтедобычи, отмечает Washington Post.

В среднем России удается восстановить работу поврежденных НПЗ в течение 2-3 недель, отмечает газета. В то же время Украине на восстановление своих электростанций понадобится существенно больше времени.