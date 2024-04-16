В США масштабные протесты против войны в Газе: тысячи демонстрантов 15 апреля перекрыли дороги, а также пути к наиболее загруженным аэропортам США. Кроме того, протестующие заблокировали движение на Бруклинском мосту в Нью-Йорке и мосту Золотые Ворота в Сан-Франциско.

В Чикаго тысячи протестующих, взявшись за руки, заблокировали полосы межштатной автомагистрали I-190, ведущей в международный аэропорт О'Хара — один из самых оживленных в США. По словам Рифки Фаланех, одной из организаторов акции, демонстрация была частью глобальной «экономической блокады за свободу Палестины».

Протестующие заявили, что выбрали О'Хара отчасти потому, что это один из крупнейших аэропортов США. Полиция Чикаго позже сообщила, что несколько человек были задержаны после акции протеста, отметив, что препятствование движению транспорта на трассе нарушает закон. В штате Вашингтон протестующие на три часа заблокировали въезды в международный аэропорт Сиэтл-Такома.

В Калифорнии демонстранты перекрыли дороги в Окленде, в то же время на мосту Золотые Ворота протестующие препятствовали движению в обоих направлениях, демонстрируя транспарант с надписью «Остановите мир ради Газы». В Орегоне на северо-западе США протестующие заблокировали федеральную трассу I-5, перекрыв движение примерно на 45 минут.

Пропалестинские демонстрации проходят в Чикаго практически каждый день с октября. В Мичигане проживает крупнейшая арабо-мусульманская община США, которая открыто выразила недовольство произраильской политикой Белого дома. Это уже сказалось на предварительном голосовании в штате: демократы, включая Джо Байдена, получили меньше голосов, чем ожидалось, а вариант «ни один из представленных кандидатов» получил рекордные 100 тыс. голосов.

Штат считается колеблющимся — то есть здесь шансы демократов и республиканцев оцениваются как примерно равные. Именно Мичиган принес победу Байдену на выборах в 2020 году.