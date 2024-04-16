ТУРЦИЯ
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Египет и Турция обсудят ситуацию в Газе
В эти выходные глава МИД Египта посетит Турцию с официальным визитом
Египет и Турция обсудят ситуацию в Газе
Хакан Фидан и Самех Шукри / Others
16 апреля 2024 г.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри в ближайшие выходные посетит Турцию и проведет переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Основной темой их встречи станут последние события в секторе Газа, а также шаги, необходимые для установления долгосрочного перемирия.

Как сообщают дипломатические источники, Турция продолжает дипломатические усилия по урегулированию ситуации в Газе. В ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств двух стран также затронут региональные вопросы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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