Министр иностранных дел Египта Самех Шукри в ближайшие выходные посетит Турцию и проведет переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Основной темой их встречи станут последние события в секторе Газа, а также шаги, необходимые для установления долгосрочного перемирия.

Как сообщают дипломатические источники, Турция продолжает дипломатические усилия по урегулированию ситуации в Газе. В ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств двух стран также затронут региональные вопросы.